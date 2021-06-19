تكنولوجيا وعلوم

طائرة سباق كهربائية تقوم بأول رحلة لها (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-834771-637597103696070196.jpg
Doc-P-834771-637597103696070196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم إجراء أول اختبارات طيران بدون طيار لطائرة "Airspeeder Mk3" في الصحراء الأسترالية.

الطائرة التي قامت بتصنيعها شركة "Alauda Aeronautics" هي طائرة "أوكتوكوبتر" وزنها 130 كغ، يمكن أن تتسارع إلى 200 كم/ساعة، تدوم البطارية 15 دقيقة، ولكن يمكن تغييرها بسرعة في محطات التوقف أثناء السباق، يمكن للطائرة بدون طيار تفادي العقبات والاصطدامات بفضل الكاميرات والرادارات ونظام الليدار.

هذا العام، تم التخطيط لأول 3 سباقات طيران غير مأهولة بمشاركة ما يصل إلى 4 فرق، كل منها بطائرتين.
 
 
حتى الآن، أقيمت المسابقة على طائرات "كوادكوبتر" صغيرة بدون طيار، حيث يتم التحكم فيها بواسطة نظارات خاصة، وتبث المشهد من الكاميرات الموجودة على الطائرة بدون طيار.

وبحسب التوقعات، فإنه في عام 2022، يجب أن يظهر الطيار في قمرة القيادة للطائرة متعددة المروحيات، وقد تم توفير قمرة القيادة له في مرحلة النموذج الأولي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-06-19
14:00 | 2021-06-19
14:00 | 2021-06-19
11:00 | 2021-06-19
05:00 | 2021-06-19
02:00 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website