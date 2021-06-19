تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:00
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأميركية تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" تسعى لتوسيع تقنيات العثور على الهاتف، لتشمل تقنية "البلوتوث"، ضمن خدمات "العثور على هاتفي" الموجودة عبر متجر "غوغل" الإلكتروني "غوغل بلاي".
 
ومن المتوقع أن تطلق شركة "غوغل" على تلك التقنية الجديدة اسم "سبوت"، التي يمكنها العثور على الهاتف المفقود باستخدام شبكات الهاتف عن طريق تقنية الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهواتف المحمولة.

ورجحت تقارير أخرى أن تصنف "غوغل" تلك الخدمة باسم آخر ستطلق عليه "العثور على شبكتي" بدلا من "العثور على هاتفي".
المصدر: سبوتنيك
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