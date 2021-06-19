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تكنولوجيا وعلوم
سناب شات تلغي ميزة التقاط السرعة... اليكم السبب
Lebanon 24
19-06-2021
|
16:00
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أزالت الشركة المصنعة لتطبيق سناب شات ميزة تعرف باسم مرشح السرعة، التي تتيح للمستخدمين التقاط السرعة التي يتحركون بها ومشاركتها مع الأصدقاء.
وتمثل هذه الخطوة انعكاسًا كبيرًا لشركة سناب، التي قدمت الميزة في عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، دافعت سناب عن هذه الميزة في مواجهة تحذيرات من دعاة السلامة الذين حاججوا بأنها تشجع القيادة المتهورة.
وواجهت الشركة أيضًا دعاوى قضائية من عائلات أولئك الذين أصيبوا أو قتلوا في حوادث السيارات حيث كان السائقون يسيرون بسرعات زائدة، بزعم تسجيل حقوق المفاخرة عبر سناب شات.
ويعرض المرشح سرعتك الحالية بالأميال أو الكيلومترات في الساعة. وقد ادعى العديد من النقاد أن الميزة شجعت القيادة المتهورة. وقال البعض إن سناب يجب أن يتحمل المسؤولية عندما يكون مرشح السرعة متصلاً بحوادث السيارات المميتة.
ورحب منتقدو مرشح السرعة بالأنباء، بينما شككوا أيضًا في التأخير، ومن بينهم المؤسس المشارك لمنظمة إنهاء القيادة المشتتة غير الربحية، وهي إحدى المجموعات التي حثت سناب شات على إزالة مرشح السرعة.
وقالت سناب: ليس هناك ما هو أهم من أمان مجتمع سناب شات الخاص بنا. وقد قمنا سابقًا بتعطيل المرشح عند سرعات القيادة. وبالكاد يستخدمه مستخدمو سناب شات. وعلى ضوء ذلك، فإننا نقوم بإزالته تمامًا.
وأوضحت الشركة أنها بدأت بإزالة الميزة هذا الأسبوع. ولكن قد يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تختفي من التطبيق لجميع مستخدميها النشطين شهريًا البالغ عددهم 500 مليون مستخدم.
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سناب شات يزيل مرشح السرعة:
كانت هناك دعاوى قضائية متعددة على مر السنين تربط سناب شات بحوادث السيارات. ووصلت واحدة تتعلق بحادث سيارة عام 2015 في جورجيا بعد بضع سنوات فقط من تحديث سناب شات لأول مرة لتضمين المرشح.
وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت الشركة بتحويل المرشح إلى ملصق مما قلل من بروزه، وإخفائه في قائمة منفصلة، وجعل استخدامه أصعب قليلاً.
وأضافت الشركة أيضًا تحذيرًا يقول: لا تلتقط الصور أثناء القيادة، الذي يظهر في كل مرة يستخدم فيها شخص ما الميزة.
كما حددت الشركة السرعة القصوى التي يمكن من خلالها مشاركة المنشور بسرعات القيادة عند 35 ميلاً في الساعة.
وقضت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة حديثًا بإمكانية مقاضاة سناب بسبب تورط مرشح السرعة في حوادث السيارات.
ووجدت المحكمة أن الشركة غير محمية هنا بموجب المادة 230، وهو جزء من قانون آداب الاتصالات الذي يحمي الشركات من المقاضاة بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون عبر المنصة.
وتضمنت القضية حادثًا آخر في جورجيا نتج عنه وفاة ثلاثة رجال في عام 2017. وقالت محكمة الدائرة التاسعة إن أفراد عائلة الرجال يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد سناب بعد رفض القضية في البداية في عام 2020.
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