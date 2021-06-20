"موتورولا" تطلق هاتفها الجديد.. إليكم أبرز مواصفاته!

طرحت شركة "موتورولا" هاتف "Moto G30" المتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة لسعره الرخيص مقارنة بمواصفاته المتطورة، وفقاً لتقارير تقنية.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فقد حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (165.2/75.7/9.1) ملم، ووزنه 200 غ.وجهزته موتورولا بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها يعادل 90 هيرتزاً.ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 662"، ومعالج رسوميات "Adreno 610"، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايات، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".