تكنولوجيا وعلوم

"موتورولا" تطلق هاتفها الجديد.. إليكم أبرز مواصفاته!

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-834882-637597363420328267.jpg
Doc-P-834882-637597363420328267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت شركة "موتورولا" هاتف "Moto G30" المتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة لسعره الرخيص مقارنة بمواصفاته المتطورة، وفقاً لتقارير تقنية. 

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فقد حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (165.2/75.7/9.1) ملم، ووزنه 200 غ.

وجهزته موتورولا بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها يعادل 90 هيرتزاً.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 662"، ومعالج رسوميات "Adreno 610"، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايات، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".
 
ورغم سعره المنافس الذي لا يتعدى 180 يورو جهز هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته "موتورولا" بمستقبل لإشارات الراديو "FM"، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "USB Type-C 2.0"، ومنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-06-20
02:00 | 2021-06-20
16:00 | 2021-06-19
14:00 | 2021-06-19
14:00 | 2021-06-19
11:00 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website