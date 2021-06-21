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تكنولوجيا وعلوم
ويندوز 11.. استعدوا لهذه التغييرات
Lebanon 24
21-06-2021
|
02:00
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تعمل مايكروسوفت على المراحل الأخيرة من تطوير نظامها الجديد ويندوز 11، الذي سيأتي بتحسينات وميزات عديدة لم تكن موجودة في ويندوز 10 الحالي.
كشفت العديد من التسريبات شكل نظام ويندوز 11 القادم، والتغييرات الكبيرة الذي سيحملها على واجهة المستخدم وقائمة «Start» وطريقة عرض الملفات والمستندات وخيارات التحكم.
التغيير الأبرز
يعدّ التغيير الأبرز في النظام الجديد اختلاف واجهة المستخدم وطريقة عرض قائمة «Start»، حيث تظهر مع تصميم بسيط وحواف دائرية بخلاف الشكل القديم الذي يأتي بزوايا، وكذلك إمكانية نقل مكانها في الشريط السفلي. وبذلك لن يكون موقعها على أقصى الجانب إجبارياً. وستشمل قائمة «Start» مع التغيرات الجديدة على التطبيقات المثبتة في الجهة العلوية والملفات التي تم استخدامها مؤخراً، وستدعم ميزة تغيير التصميم للوضع المظلم والاختيار بين عدة خيارات.
أمّا أسفل القائمة فيوجد شريط سفلي ضمن القائمة يحوي خيارات البحث وكذلك خيارات تشغيل وإعادة تشغيل الجهاز. كذلك تم إضافة أيقونة اختصارات التطبيقات «Widget» في قائمة «Start»، وذلك بعد إلغائها في ويندوز 10، ليكون من السهل للمستخدمين الوصول إليها.
المجلدات والملفات
كما هو الحال مع قائمة «Start»، أصبحت المجلدات والملفات ونوافذ الإعدادات تظهر بطريقة مبسّطة وتصميم أكثر عصرية مع زوايا دائرية بدلاً من المربّعة، كما أصبح بالإمكان تغيير حجم النوافذ بسهولة، والبحث بطريقة سهلة عن ملفات محددة. كذلك أجرت مايكروسوفت تغييرات على شكل ظهور الملفات والمجلدات. فالنوافذ أصبحت تأتي بزوايا دائرية، أما نافذة البحث في ويندوز 11 فأصبحت تظهر شريط البحث على طول الجهة العلوية. (الجمهورية)
المصدر:
الجمهورية
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