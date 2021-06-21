"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)

طرحت شركة "هواوي" الصينية العملاقة حاسباً لوحياً "ميت ماد تي 10 كيدز"، مخصصا للأطفال، بسعر مذهل.



وكشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل الحاسب اللوحي الجديد المخصص لأطفال من هواوي، والذي يحتوي على معالج من نوع "كيرين 710 أيه".





ويعمل حاسب "هواوي ميت باد تي 10 كيدز" بنظام تشغيل "أندرويد 10" ولا يعمل الجهاز بنظام تشغيل "هارموني أو إس الجديد"، ولا توجد به خدمات وتطبيقات غوغل الرئيسية أيضا.



وتم دعم حاسب هواوي اللوحي بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 16 أو 32 غيغابايت مع إمكانية توسعتها بكروت ذاكرة خارجية.



كما أن مظهره الخارجي، مخصص للأطفال بألوان زاهية، علاوة على أن الحاسب اللوحي مغطي بغلاف مضاد للصدمات مصنع من السيليكون المناسب للأطفال عند مضغه من قبل الأطفال.



كما أن الحاسب اللوحي يتضمن أيضا مقبضا كبيرا يمكن أن يتم توسعته ليصبح كمسند للجهاز.



وتوفر شركة "هواوي" اشتراكا مجانيا لمدة 12 شهرًا في متجر "أزووميي" التي تقدم ألغازا وألعابا ومقاطع فيديو ملهمة للأطفال.



وتوفر "هواوي" أيضا مع الجهاز صندوقا مليئا بكتب التلوين الرقمية. كما يتميز حاسب هواوي المخصص للأطفال بشاشة أصغر حجما وأقل دقة من نوع من "إل سي دي" بقياس 9.7 بوصة بمعدل دقة 1280×800 بيكسل.ويعمل حاسب "هواوي ميت باد تي 10 كيدز" بنظام تشغيل "أندرويد 10" ولا يعمل الجهاز بنظام تشغيل "هارموني أو إس الجديد"، ولا توجد به خدمات وتطبيقات غوغل الرئيسية أيضا.وتم دعم حاسب هواوي اللوحي بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 16 أو 32 غيغابايت مع إمكانية توسعتها بكروت ذاكرة خارجية.كما أن مظهره الخارجي، مخصص للأطفال بألوان زاهية، علاوة على أن الحاسب اللوحي مغطي بغلاف مضاد للصدمات مصنع من السيليكون المناسب للأطفال عند مضغه من قبل الأطفال.كما أن الحاسب اللوحي يتضمن أيضا مقبضا كبيرا يمكن أن يتم توسعته ليصبح كمسند للجهاز.وتوفر شركة "هواوي" اشتراكا مجانيا لمدة 12 شهرًا في متجر "أزووميي" التي تقدم ألغازا وألعابا ومقاطع فيديو ملهمة للأطفال.وتوفر "هواوي" أيضا مع الجهاز صندوقا مليئا بكتب التلوين الرقمية.

وتم دعم الحاسب اللوحي ببطارية بقدرة 5100 ميللي أمبير في الساعة، وشاحن فائق السرعة، ملائم لاستخدام الأطفال.



ويوجد بالجهاز مكبرا صوت وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو، وهناك أيضًا كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل.



ويتضمن الجهاز كذلك أنظمة الرعاية الأبوية، لكن أبرز مميزاته سعره، الذي يصل إلى 200 دولار أمريكي فقط.