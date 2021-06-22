فيسبوك تطلق رسميا الغرف الصوتية المباشرة

طرحت شركة فيسبوك، الاثنين، ميزات صوتية طال انتظارها، بما فيها الغرف الصوتية المباشرة، وأداة جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ملفاتهم الصوتية المفضلة أثناء تصفح التطبيق.



وجاءت نسخة عملاق التواصل الاجتماعي من تطبيق الدردشة الصوتية، في صورة غرف حية، على غرار تطبيق "كلوب هاوس"، الذي حاز على اهتمام الملايين حول العالم فور طرحه أواخر العام الماضي.

واقتصر طرح الميزة على المستخدمين في الولايات المتحدة، وستتيح للشخصيات العامة وبعض مجموعات "فيسبوك"، التي تستخدم هواتف آيفون، إنشاء غرف صوتية حية، تضم ما يصل إلى 50 متحدثا، إضافة إلى عدد غير محدود من المستمعين.

وقالت شركة فيسبوك، إن هؤلاء المستخدمين يمكنهم أيضا دعوة أشخاص لا تتمتع حساباتهم بعلاقة توثيق للمشاركة في الأحاديث، كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد الاستماع إلى الغرف.

ومن الميزات الإضافية في غرف الصوت الجديدة على "فيسبوك"، قدرة المستخدمين على شراء "النجوم" والهدايا، التي تساعد المؤثرين على جني الأموال من بثهم المباشر، في حين أكد الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، أن "فيسبوك" لن تقطع إيرادات منشئي المحتوى حتى عام 2023.

وتقدم الخدمة ميزة الإشعارات عندما ينضم أصدقاؤك أو متابعوك إلى المحادثة، بالإضافة إلى التسميات التوضيحية الحية، ومفتاح "رفع يد" لطلب الانضمام إلى المحادثة، وستكون ردود الفعل متاحة للتفاعل خلال الدردشة.

وأعلنت شركة فيسبوك أيضا أنها اتفقت مع شخصيات عامة، بمن فيهم موسيقيون وصحفيون ورياضيون، على الانضمام لغرف الصوت الحية الخاصة بها.



وسيكون بإمكان المضيفين أيضا، اختيار منظمة غير ربحية، أو جامعي تبرعات، لدعمهم أثناء محادثتهم باستخدام زر يظهر في الدردشة للتبرع مباشرة.

وتبين أن زوكربرغ كان من بين المشاهير الذين استخدموا تطبيق "كلوب هاوس"، والذي توسع مؤخرا ليشمل مستخدمي هواتف "أندرويد"، رغم أن انطلاقته كانت مقتصرة على آيفون.

وبهذا الإعلان، أصبحت شركة فيسبوك، التي قالت إنها تريد جعل الصوت "وسيطا من الدرجة الأولى" على منصاتها، أحدث شبكة تواصل اجتماعي تطلق خدمة "للدردشة الصوتية" على غرار "كلوب هاوس"، من بعد ميزة "سبيسس" على موقع تويتر، و"ديسكورد" و"سبوتيفاي".