علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)

بدأت علامة "Honor" بتوسيع سوق مبيعات حاسبها الأحدث من فئة "magicbook 14"، والذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لحواسب "آبل" الأميركية المحمولة.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، تأتي نماذج حاسب "Honor" الجديدة بهياكل مصنوعة من الألومينيوم المتين والمقاوم للصدمات، أوزان هذه الهياكل 1.38 كلغ، وأبعادها (307.5/223.8/15.9) ملم.وزودت هذه الحواسب بشاشات IPS LCD بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.وتعمل هذه الحواسب بعدة أنواع من المعالجات، معالجات "Intel Core i5-1135G7" و"Intel Core i5-1135G7" و"Intel Core i7-1165G7" من الجيل الحادي عشر، ومعالجات رسوميات "Integrated Intel GPU" و"NVIDIA MX450" و"NVIDIA MX450".وزودت "Honor" هذه الأجهزة بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وأقراص تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، ويمكن توسيع مساحات التخزين أيضا لتصل إلى 1 تيرابايت.كما حصلت على بطاريات باستطاعة 65 واطا تكفيها لتعمل 11 ساعة متواصلة تقريبا، وماسح لبصمات الأصابع، ومنافذ "USB 2.0 Type-A"، ومنافذ "USB 3.2 Gen 1 Type-C"، ومنفذ "HDMI"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.