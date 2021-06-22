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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تمنح أجهزة "أندرويد" ميزة إضافية مهمة.. ما هي؟
Lebanon 24
22-06-2021
|
11:00
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ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن غوغل تسعى لتطوير شبكة خاصة تدعى Spot، الهدف منها تمكين أصحاب هواتف وأجهزة أندرويد العثور على أجهزتهم وتحديد موقعها عبر الإنترنت في حال فقدانها.
ويفترض أن تكون الشبكة الجديدة أكثر تطورا من الشبكة التي تعمل مع ميزات Find My Device في أجهزة أندرويد حاليا، إذ ستمكن المستخدمين من العثور على الأجهزة ليس عند طريق الإنترنت فقط، بل وعبر شبكات البلوتوث، أي أنها ستكون قريبة بطريقة عملها من تقنية Find My Device الموجودة في أجهزة آبل.
ويشير موقع 9to5Google إلى أن إعدادات شبكة Spot ستحصل على ميزات تسمح للمستخدم بالتحكم بإعدادات وصل الأجهزة عبرها، أي لمنع استغلالها من قبل البعض للتعرف على موقع أجهزة المستخدمين الآخرين.
ولم تحدد غوغل بعد الموعد المحدد لتشغيل هذه الشبكة بشكل رسمي، لكن التسريبات تشير إلى أنها قد تصل إلى أجهزة أندرويد مع نهاية العام الجاري، بعد اختبارها عند بعض المستخدمين في بلدان مختلفة.
المصدر: روسيا اليوم
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