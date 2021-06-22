تكنولوجيا وعلوم

فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!

Lebanon 24
22-06-2021 | 14:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجحت المؤسسة الروسية للأبحاث المتقدمة في إطلاق نموذج أولي يبلغ وزنه 60 كغم من السيارة الطائرة عمودية الإقلاع، والتي تستخدم نظام دفع دوار فائق الاستجابة، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

ومن المتوقع أن تطير السيارة سيكلوكار كاملة الحجم وطويلة المدى في عام 2022، بالاعتماد على نظام الدفع الدوار المؤلف من عدد من الشفرات في براميل سريعة الدوران. تتغير كل شفرة باستمرار مع دوران البرميل الخارجي، مما يعني أن كل ركن من أركان السيارة الطائرة يمكن أن يوجه اتجاهه من خلال 360 درجة على الفور تقريبًا، دون الحاجة إلى تغيير سرعة أو عدد لفات المحركات. ويخطط المصممون الروس لاستخدام نظام الدفع الدوار مع نظام الدفع الهجين، مع محرك كهربائي كامل ومولد احتراق ممتد المدى.
من المتوقع أن تطير المركبة، التي تضم ستة مقاعد، بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، فيما يعد أبطأ قليلاً من العديد من تصميمات الرفع والرحلات البحرية أو المركبات المزودة بمراوح متعددة وموجهة، ويُفترض أنها لن تعتمد على أجنحة وإنما ستحتاج إلى الحفاظ على دفعها متجه جزئيًا إلى أسفل في جميع الأوقات.
من ناحية أخرى، يصل مدى المركبة المبتكرة إلى 500 كيلومتر بفضل المحركات الهجينة، وسيبلغ إجمالي حمولتها حوالي 600 كغم، سواء في شكل تجريبي أو مستقل أو يتم التحكم فيه عن بعد.

ومن المقرر أن يسمح منحدر التحميل في الخلف بتيسير وصول الركاب المعاقين إلى مقاعدهم أو جعل تحميل البضائع أكثر سهولة في الاستخدامات المدنية، ومن المتوقع أن تكون هناك إصدارات تلائم الاستخدامات العسكرية أو قوات الشرطة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
08:00 | 2021-06-22
05:00 | 2021-06-22
02:00 | 2021-06-22
16:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website