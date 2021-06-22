تكنولوجيا وعلوم

أجهزة "أندرويد" تعاني من مشكلات في العمل في هذه البلدان

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-835699-637599766429335788.jpg
Doc-P-835699-637599766429335788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع Downdetector أن بعض مستخدمي أجهزة أندرويد في عدد من البلدان اشتكوا من ظهور مشكلات في عمل أنظمة هواتفهم وتطبيقاتها.

وتبعا للموقع فإن "المشكلات ظهرت عند عدد من مستخدمي أندرويد في روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وعانى المستخدمون من ظهور رسائل تحذيرية تنبههم من أن  بعض تطبيقات غوغل في أجهزتهم قد تعطلت ، وباتت هذه الرسائل تظهر باستمرار ما جعل من الصعب استعمال الأجهزة".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشكلات المذكورة ظهرت بالتوازي مع ظهور مشكلات في خدمات حسابات غوغل الإلكترونية، فالعديد من مستخدمي هذه الخدمات لم يتمكنوا من الدخول إلى حسابات غوغل الخاصة بهم، وعانوا أيضا من مشكلات في خدمات البحث عبر الإنترنت.

ورغم ظهور بعض الشكاوى من المستخدمين، لم تعلق غوغل على الموضوع بشكل رسمي بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض مستخدمي أجهزة أندرويد كانوا قد اشتكوا من مشكلات مشابهة في ربيع العام الجاري أيضا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
08:00 | 2021-06-22
05:00 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website