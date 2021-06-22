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تكنولوجيا وعلوم
أجهزة "أندرويد" تعاني من مشكلات في العمل في هذه البلدان
Lebanon 24
22-06-2021
|
16:00
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ذكر موقع Downdetector أن بعض مستخدمي أجهزة أندرويد في عدد من البلدان اشتكوا من ظهور مشكلات في عمل أنظمة هواتفهم وتطبيقاتها.
وتبعا للموقع فإن "المشكلات ظهرت عند عدد من مستخدمي أندرويد في روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وعانى المستخدمون من ظهور رسائل تحذيرية تنبههم من أن بعض تطبيقات غوغل في أجهزتهم قد تعطلت ، وباتت هذه الرسائل تظهر باستمرار ما جعل من الصعب استعمال الأجهزة".
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشكلات المذكورة ظهرت بالتوازي مع ظهور مشكلات في خدمات حسابات غوغل الإلكترونية، فالعديد من مستخدمي هذه الخدمات لم يتمكنوا من الدخول إلى حسابات غوغل الخاصة بهم، وعانوا أيضا من مشكلات في خدمات البحث عبر الإنترنت.
ورغم ظهور بعض الشكاوى من المستخدمين، لم تعلق غوغل على الموضوع بشكل رسمي بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض مستخدمي أجهزة أندرويد كانوا قد اشتكوا من مشكلات مشابهة في ربيع العام الجاري أيضا.
المصدر: روسيا اليوم
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