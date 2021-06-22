تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تنافس سامسونغ وآبل بهاتف قدراته "ممتازة"

Lebanon 24
22-06-2021 | 14:00
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تتحضر شركة Xiaomi للإعلان عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، لمنافسة أحدث هواتف آبل وسامسونغ.

وتبعًا لبعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم mi cc 10 التجاري، وسيجهز بمواصفات ممتازة، وسيطرح بسعر لن يتعدى 300 دولار.

ومن المفترض أن يزود الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، مجهز بمنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، ويحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.55 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م.
 
وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 870 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ورغم سعره المنافس سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (108+16+8+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
كما سيزود بنظام تشغيل Android v10، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ ،USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
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