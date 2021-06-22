تكنولوجيا وعلوم

رباعية دفع جبارة جديدة من نيسان للطرق الوعرة (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:00
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أعلنت نيسان أنها تتحضر لإطلاق سيارة بيك آب جديدة للطرق الوعرة، معدلة عن مركبات Navara الشهيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة هي نتاج تعاون ما بين Nissan Australia وشركة Premcar الأسترالية، وأثمر هذا التعاون عن إنتاج واحدة من أفضل مركبات الدفع الرباعي حاليًّا.

وحصلت هذه المركبة على هيكل ذي تصميم مميز مدعم بممتصات صدمات معدنية ، وجهزت الواجهة الأمامية للهيكل بمصابيح LED وكشافات ضباب خاصة توفر إضاءة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، فضلًا عن تزويد المركبة بعجلات كبيرة ومنظومات تعليق خاصة تمكن السائق من التحكم بحركة كل عجلة على حدة.
 
 
وجهزت قمرة هذه السيارة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات يمكنها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر أنظمة Apple CarPlay و Android Auto.

ودعمتها نيسان بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
 
 
وستطرح النسخ الأساسية من هذه المركبة تحت اسم Navara PRO-4X Warrior ، وستجهز بمحركات DCI بسعة 2.3 ليتر بعزم 163 و190 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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