هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)





وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، يأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (169.9/77.2/9.7) ملم، ووزنه 220 غ.



وزود الجهاز بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا، وترددها يعادل 165 هيرتزا. قرّرت شركة "ZTE" توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد "nubia red magic 6" الذي صنف من بين أبرز المنافسين لهواتف شركة "هواوي" الصينية الحديثة.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، يأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (169.9/77.2/9.7) ملم، ووزنه 220 غ.وزود الجهاز بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا، وترددها يعادل 165 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج "Qualcomm Snapdragon 888 5G"، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات "HDR".

كما جهزته "ZTE" بنظام تشغيل "Android 11" مع واجهات "Redmagic 4.0"، ومنفذين لشرائح الاتصال، منفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة "NFC"، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.







