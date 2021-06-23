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تكنولوجيا وعلوم
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
Lebanon 24
23-06-2021
|
11:00
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كشفت شركة بيجو مؤخرا عن نموذجها الأحدث من سيارات "308" التي قررت من خلاله استقطاب شريحة أكبر من محبي السيارات العصرية.
وتختلف السيارة الجديدة بشكل ملحوظ عن نماذج "308" السابقة، إذ أصبحت أكثر عصرية من خلال التعديلات المميزة التي حصل عليها هيكلها من الخارج، وخصوصا من ناحية تصميم المصابيح وتصميم ممتصات الصدمات والواجهة الأمامية التي تزينت بشعار شركة بيجو الجديد.
وأصبحت هذه المركبة أقرب إلى السيارات العائلية المريحة إذ ازداد طول هيكلها ليصبح 4 أمتار و68 سنتيمترا، وازداد عرض الهيكل أيضا ليغدو 185 سم، أما ارتفاع الهيكل عن الأرض فأصبح 145 ملم.
وجهزت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن إدارتها من خلال شاشة لمسية كبيرة، ويمكن وصل هذه الشاشة لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، كما زودتها بيجو بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد وطي المرايا، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة.
وستطرح "308" الجديدة بعدة نماذج، نموذج مزود بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 180 حصانا، نموذج بمحركات هجينة اقتصادية صديقة للبيئة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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