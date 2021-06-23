فيسبوك تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس"

أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسميا خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وصفت بأنها ستكون منافسا قويا لتطبيق "كلوب هاوس".



وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".

وتدعم غرف دردشات فيسبوك الصوتية إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصا، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.وتختبر فيسبوك حاليا تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.وتأتي نسخة "فيسبوك" الخاصة من "كلوب هاوس" في صورة غرف صوتية حية، بحسب وكالة "رويترز".وتم طرح الميزة في أمريكا، التي ستتيح للشخصيات العامة وبعض مجموعات "فيسبوك" في الولايات المتحدة التي تستخدم هواتف "آيفون" من إنشاء غرف صوتية حية، تضم ما يصل إلى 50 متحدثا ومستمعين غير محدودين.وقالت "فيسبوك"، في منشور بمدونة لها، إن هؤلاء المستخدمين يمكنهم أيضا دعوة أشخاص لا تتمتع حساباتهم بعلاقة توثيق للمشاركة في الأحاديث، كما يمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" و"أندرويد" الاستماع إلى الغرف.أيضا من مميزات غرف الصوت الحية الجديدة على "فيسبوك" هو قدرة المستخدمين على شراء "النجوم" والهدايا، التي تساعد المؤثرين على جني الأموال من بثهم المباشر، وفي هذا الصدد أكد زوكربرغ إن الشركة لن تقطع من إيرادات منشئي المحتوى حتى عام 2023.كما أعلنت "فيسبوك" أنها اتفقت مع شخصيات عامة، بما في ذلك الموسيقيين والصحفيين والرياضيين على الانضمام لغرف الصوت الحية الخاصة بها.