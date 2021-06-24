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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "تيك توك" للمستخدمين.. ما هي؟!
Lebanon 24
24-06-2021
|
08:00
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أعلن القائمون على تطبيق "تيك توك"، اليوم الخميس، عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها تطبيق "تيك توك"، عبر الإنترنت قال فيها: "نحن متحمسون لتوسيع خدمات (Jumps) لتشمل مجالات جديدة، ونتطلع لكيفية استفادة المستخدمين من ميزاتها".
وأضاف: "سيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة الآن، لكن عمليات التقييم ستكون على أساس الفائدة التي ستقدمها التطبيقات المرفقة بمقاطع الفيديو للمستخدمين".
وتمكن الميزة الجديدة (Jumps) المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم لتكون هذه التطبيقات مرتبطة بموضوع الفيديو المنشور، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وشرحت مواقع تقنية أن "الميزة الجديدة" تمكن المستخدمين من إرفاق مقطع فيديو برابط لتطبيق صغير حول هذا الموضوع، وسيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق.
وأشار القائمون على تطبيق "تيك توك" أن الميزة تختبر حاليا عن مجموعة محدودة من صناع المحتوى حول العالم، ومن المفترض أن تتوفر لجميع المستخدمين عند الانتهاء من اختبارها.
المصدر: سكاي نيوز
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