تكنولوجيا وعلوم

واتساب يضيف "ميزة ثورية".. هذا ما سيحصل للصور والفيديوهات أثناء الدردشة!

Lebanon 24
24-06-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-836318-637601350154790446.jpg
Doc-P-836318-637601350154790446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن يدخل تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" قريبا إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار "واتساب" والهواتف الذكية، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة.

وستخفتي الصور والفديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريبا.

وقال إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"أي أو أس".

وكانت هذه الميزة مستخدم من قبل في "إنستغرام"، حيث أن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:23 | 2021-06-24
08:00 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
02:00 | 2021-06-24
16:00 | 2021-06-23
14:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website