تكنولوجيا وعلوم

بسرعة مذهلة.. كويكب أكبر من الحوت الأزرق يقترب بشكل وثيق من الأرض السبت المقبل!

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:23
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من المقرر أن يمر كويكب بحجم طائرة ركاب بالقرب من الأرض في نهاية هذا الأسبوع، حيث تستعد وكالة ناسا لتتبع "قريب من الأرض" للصخرة الفضائية كبيرة الحجم.

ويبلغ طول الكويكب الذي أطلق عليه اسم 2021 LV2، نحو 100 قدم (30 مترا). وهذا يجعله بحجم مماثل لحجم طائرة ركاب، وأكبر من أكبر كائن حي على وجه الأرض، وهو الحوت الأزرق.

ويسافر الكويكب عبر النظام الشمسي بسرعة مذهلة تبلغ 7.4 كيلومترات في الثانية أو 26 ألف كيلومتر في الساعة.

وكشف تحليل أجرته وكالة ناسا أن الكويكب سيصل إلى أقرب نقطة له يوم السبت، 26 حزيران. وعند اقترابه الوثيق من الأرض، سيكون الكويكب على بعد 1.7 مليون كيلومتر من كوكبنا.

ومع ذلك، فإنه يعد قريبا بما يكفي لكي تعتبر ناسا أنه من فئة الكائنات القريبة من الأرض (NEO).
المصدر: روسيا اليوم
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