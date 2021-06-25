تسريبات تكشف عن مفاجأة "آبل" لمستخدميها.. هاتف اقتصادي!

كشفت تسريبات صحافية جديدة عن تجهيز شركة "آبل" الأميركية مفاجأة لمستخدميها، بتقديمها هاتفاً اقتصادياً مرتقباً بمواصفات مذهلة.



وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فإنّ "آبل" تنوي أن تطرح هاتفاً اقتصادياً مع شاشة كبيرة، بحلول عام 2022.





يذكر أن أسعار هواتف "آيفون" التي تمتلك سعات الشاشة اللمسية تبدأ من 1099 دولار أميركي وما فوق.



وستزود هواتف "آيفون" الجديدة بمستشعرات بصمة أسفل الشاشة اللمسية، في تخلّ واضح من "آبل" عن خططها بإلغاء استخدام مستشعر بصمة الأصابع.



ومن المتوقع أيضا أن تطور "آبل" كاميرات هواتف "آيفون" لتصبح بدقة 48 ميغابيكسل.



ولكن "آبل" لن تتخلى أيضا عن خططها بإطلاق هاتف أصغر حجما وبسعر اقتصادي أيضا، سعة شاشته 5.4 بوصة فقط. ومن المتوقع أن تتراوح سعة شاشة هاتف "آيفون" الجديد المرتقب بين 6.1 بوصة و6.7 بوصة، بسعر أقل من 900 دولار أميركي.يذكر أن أسعار هواتف "آيفون" التي تمتلك سعات الشاشة اللمسية تبدأ من 1099 دولار أميركي وما فوق.وستزود هواتف "آيفون" الجديدة بمستشعرات بصمة أسفل الشاشة اللمسية، في تخلّ واضح من "آبل" عن خططها بإلغاء استخدام مستشعر بصمة الأصابع.ومن المتوقع أيضا أن تطور "آبل" كاميرات هواتف "آيفون" لتصبح بدقة 48 ميغابيكسل.ولكن "آبل" لن تتخلى أيضا عن خططها بإطلاق هاتف أصغر حجما وبسعر اقتصادي أيضا، سعة شاشته 5.4 بوصة فقط.