تطبيق جديد يحول الصور إلى رسوم كرتونية يغزو الإنترنت

حظي تطبيق جديد يقوم بتحويل الصور إلى رسوم كرتونية بشعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الآونة الأخيرة.التطبيق يحمل اسم Voila AI Artist وانتشر مؤخراً بشكل كبير بين مستخدمي فيس بوك وإنستغرام، ويبدأ التطبيق بصورة للوجه ويحولها إلى ثلاثة أنماط رسوم متحركة مختلفة للاختيار من بينها. وبالإضافة إلى عرض الرسوم المتحركة، يمكنك أيضًا رؤية نفسك من أعين رسامي عصر النهضة وإنشاء صورة كاريكاتورية لنفسك.التطبيق مجاني لأجهزة آيفون وأندرويد مع خيار ممتاز خالٍ من الإعلانات، ويستغرق الأمر أقل من 5 دقائق لتنزيل التطبيق وإنشاء أول شبكة رسوم متحركة.كيف تستخدم التطبيق؟- تنزيل التطبيق لجهاز آيفون أو أندرويد- اختر من بين الأساليب الأربعة: الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وعصر النهضة، والرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد، والكاريكاتور. اضغط على السهم للبدء.- حدد الصورة التي تريد استخدامها، أو اضغط على الكاميرا أو المشاهير في أسفل الشاشة لالتقاط صورة جديدة أو للبحث عن المشاهير. هذا يولد شبكة من أربعة خيارات. في الإصدار المجاني، توقع أن ترى إعلانًا أو إعلانين يقطعان العرض.- يمكنك إما التقاط لقطة شاشة من هنا واقتصاصها، أو تحديد أي من الخيارات الأربعة والنقر فوق زر التحرير للمشاركة على الفور على فيس بوك أو إنستغرام أو واتس أب.لإزالة العلامة المائية، وتسريع عملية العرض وإزالة الإعلانات التي تراها في كل مرة تقوم فيها بالعرض، يمكنك التحديث إلى إصدار برو مقابل 2 دولار في الأسبوع أو 4 دولارات شهريًا أو 21 دولارًا في السنة، وهناك نسخة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أيام مع هذا الخيار، بحسب موقع سي نت.