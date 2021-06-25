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تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكن حل مشكلة عطل أجهزة أبل بسبب شبكات الواي فاي؟ اليكم الطريقة
Lebanon 24
25-06-2021
|
16:00
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أشارت بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" الألمانية إلى أن هناك بعض شبكات الواي فاي قد تتسبب في تعطل أجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس"، وذلك إذا كانت أسماء هذه الشبكات تحتوي على علامات معينة قد تتداخل مع وظيفة شبكة الواي فاي بالأجهزة الجوالة.
وأوضح الخبير الدنماركي كارل شو، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أنه عند اختيار الاسم %p%s%s%s%s%n مثلا لمعرف مجموعة الخدمات SSID بشبكة الواي فاي، فإنه يتعذر تفعيل وظيفة الواي فاي بالهاتف الذكي أبل آيفون عند توصيله بالشبكة اللاسلكية.
ولحل هذه المشكلة فإنه يلزم إعادة تعيين إعدادات شبكة الواي فاي، بحيث يتم إزالة جميع الشبكات المخزنة، ويبدو أن هذا الخطأ غير ضار في نظام "آي أو إس" ولا يمكن إساءة استعماله لاختراق أجهزة أبل الجوالة.
ويمكن للمستخدم إعادة تعيين إعدادات شبكة الواي فاي بكل سهولة، وذلك من خلال تصفح قائمة الإعدادات تحت بند "عام" و"إعادة الضبط"؛ حيث يتم هنا إرجاع إعدادات الشبكة إلى أوضاع ضبط المصنع، وبعد ذلك ستعمل جميع الوظائف كالمعتاد، ومن الأفضل ألا يتم الاتصال بشبكات الواي فاي المشكوك فيها.
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