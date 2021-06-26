"آبل" تستعد لإطلاق سماعات جديدة للواقع المعزّز

صرّح المحلل التكنولوجي مينغ شي كيو، بأنه من المقرر أن تطلق شركة "آبل" سماعات رأس جديدة تدعم تقنية الواقع المعزز في الربع الثاني من عام 2022.



وقال موقع "أبل إنسايدر"، إن كيو كرر الجدول الزمني لإطلاق سماعة الرأس للواقع المعزز والذي تم وضعه لأول مرة في شهر نيسان، وكتب كيو: "نتوقع أن تطلق أبل أجهزة أي آر إتش إم دي في 2022"، وأكمل: "سيوفر جهاز كيو22 تجربة الواقع المعزز الشفافة بالفيديو، لذلك ستكون هناك حاجة إلى العدسة".

ويقال إن شركة "آبل" تطور أجهزة سماعات رأس متعددة، كما يُشاع بأن الإصدار الأول هو قناع تقليدي على غرار الواقع الافتراضي، مؤلف من 15 كاميرا لتجربة مرور حماسية يتم إنجازها بالكامل على الشاشة، بينما يكون الإصدار الثاني الأكثر تقدما عبارة عن زوج من النظارات بالاستفادة من تقنية الدليل الموجي البصري لتراكب الرسومات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في مشهد حقيقي، وسيتم بيع الجهاز المحمول الذي يطلق عليه اسم "أبل كلاس"، إلى جانب سماعة الرأس "AR / MR"، ومن المتوقع إطلاقه في عام 2025.

وزعمت "بلومبرج" في شهر آذار، أن شركة "أبل" ستعلن عن سماعة رأس للواقع المختلط في الأشهر المقبلة، مما ناقض توقعات كيو، حيث قد تكشف "آبل" عن المنتج قبل أشهر من الإطلاق.



وكانت رسالة كيو حول خطط "أبل" للواقع المعزز جزءاً من مذكرة بحثية تغطي سلسلة توريد عدسات الكاميرا من "أبل"، والتي تعتبر "جينيوس" (Genius) شريكا مستقبليا، وقال كيو إن موردي عدسات الكاميرات التابعين لشركة "أبل" يستعدون لتقديم دفعات أولية من مكونات "آيفون" في 13 في حزيران، على أن يتبعها الإنتاج الضخم.