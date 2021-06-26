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تكنولوجيا وعلوم
8 تطبيقات على "أندرويد" تسرق الأموال.. ما هي؟
Lebanon 24
26-06-2021
|
16:00
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تحذر الشركات المعنية بالأمن السيبراني والرقمي من تطبيقات كثيرة قد تشكل خطراً على بيانات المستخدمين، خصوصاً أنها قد تحمل برمجيات ضارّة.
ومؤخراً، أعلنت شركة "Quick Heal Security Labs" الأمنية عن وجود 8 تَطبيقات داخل متجر "بلاي ستور" على نظام "أندرويد"، وقد تبين أنها مصابة ببرمجية "الجوكر" الخبيثة.
ووفقاً للخبراء، فإن هذه البرمجية تقوم بسرقة بيانات وأموال من داخل هاتف الضحية من دون علمه، مشيرية إلى أنها خطيرة للغاية لأنها تنتهك خصوصية هواتف المستخدمين. وفعلياً، فإن هذه البرمجية تصيب هاتف الضحية وتحصل على بيانات مختلفة مثل قائمة جهات الاتصال والرسائل النصية وغيرها من المعلومات الحسّاسة.
وتداركاً لأي خطر يصيب المستخدمين، عمدت شركة "Quick Heal Security Labs" على الفور إلى إبلاغ "غوغل" بأمر التّطبيقات المصابة ببرمجية "الجوكر"، وقامت الشركة الأخيرة على وجه السرعة بحذف تلك التّطبيقات من متجرها وذلك في سبيل حماية المستخدمين.
ما هي التّطبيقات التي تحمل برمجية "الجوكر" الخبيثة داخلها؟
وفي تقرير له، أورد موقع "إنديان إكسبريس" قائمة بتلك التّطبيقات التي تحمل البرمجية الخبيثة المُشار إليها داخلها، وهي على النحو التالي:
Auxiliary Message
Fast Magic SMS
Free CamScanner
Super Message
Element Scanner
Go Messages
Travel Wallpapers
Super SMS
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