تكنولوجيا وعلوم

جهاز متطور جديد من فئة "Galaxy".. هذا ما تحضره "سامسونغ"

Lebanon 24
27-06-2021 | 08:00
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تتطلع عيون محبي هواتف سامسونغ إلى الهاتف المنتظر من فئة Galaxy S المتوقع ظهوره في النصف الثاني من العام الجاري.

وتبعا  للتسريبات فإن Galaxy S21 FE 5G سيأتي بمواصفات مميزة، وسعر أرخص من هواتف Galaxy S21 الموجودة حاليا.

وسيحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.41 بوصة، دقة عرضها (24001080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعةم تقريبا.

وسيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وستزوده سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
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