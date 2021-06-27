"سليمبوك" تطلق الألترابوك Executive الجديد

أطلقت شركة "سليمبوك" (Slimbook) جهاز الألترابوك Executive الجديد بسعر يبدأ من 1299 يورو.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن الألترابوك الجديد يمتاز بمعالجات إنتل Tiger Lake ولا يتعدى وزنه واحد كيلوجرام ويأتي في جسم نحيف للغاية لا يتجاوز سُمكه 15 ملم.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز الألترابوك Executive الجديد على شاشة قياس 14 بوصة بدقة وضوح 2880 x 1800 بيكسل وبنسبة باعية 16:10، بينما تبلغ درجة السطوع 400 نيت.

وينبض بداخل الألترابوك معالج إنتل Core i7-1165G7 رباعي النوى وبطاقة الرسوميات Iris Xe Graphics G7، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و16 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD سعة 250 و500 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

ويزخر الألترابوك الجديد بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB-C 3.2 من الجيل الثاني واثنين من منافذ USB-A 3.2 من الجيل الأول ومنفذ HDMI 2.0 وقارئ بطاقة الذاكرة SD وقفل كينجستون، وتدعم كاميرا الويب بدقة 720 بيكسل إمكانية تسجيل الدخول من خلال وظيفة التعرف على الوجه، مع وجود إضاءة خلفية بلوحة المفاتيح ولوحة تتبع قياس 13×8 سم.

ويدعم الألترابوك Executive الجديد مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل بدءاً من لينوكس Ubuntu مرورا بنظام elementary OS ووصولا إلى نظام تشغيل ميكروسوفت 10.