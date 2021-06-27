تكنولوجيا وعلوم

هوندا وكاسيو تطلقان ساعة كرونوغراف جديدة

Lebanon 24
27-06-2021 | 16:00
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أعلنت شركة هوندا عن الاحتفال بمرور 60 عاماً على فوزها ببطولة العالم لسباق الدراجات النارية لأول مرة (في عام 1961) بإطلاق الساعة Edifice EQW-A2000HR-1AJR الجديدة، التي تعد ثمرة التعاون مع شركة كاسيو.
وتمتاز ساعة الكرونوغراف Edifice EQW-A2000HR-1AJR الجديدة بعناصر تصميمية مستوحاة من الدراجة النارية هوندا RC 162 الأسطورية، مثل المينا، التي تكتسي بلون الأنثراسيت مع نطاقات باللون الأحمر واللون الفضي والأصفر.
وتأتي الساعة Edifice EQW-A2000HR-1AJR الجديدة بجسم مصنوع من الفولاذ مع سوار جلدي قابل للاستبدال، وهي تعمل بالطاقة الشمسية؛ حيث يتم شحن البطارية بضوء الشمس.
وتقوم الساعة بعرض الوقت العالمي والمنطقة الزمنية الحالية ومنطقة زمنية ثانية يمكن اختيارها من بين 29 منطقة.
وتمتاز الساعة بأنها مقاومة للماء حتى 10 بار، وتتوفر نظير سعر يبلغ 641 دولاراً أميركياً.
المصدر: 24
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