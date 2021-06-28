"آبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم!

تخطّط شركة "آبل" الأميركية لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم.



وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "آبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة درباً من دروب الماضي.

ومن المتوقع أن تطلق "آبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى لـ14.6 بوصة.



ويُنتظر أن تطلق "آبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.



ولم تكشف المصادر عن السعر المتوقع أن تطرح "آبل" به حواسيبها اللوحية الجديدة.