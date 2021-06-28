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تكنولوجيا وعلوم
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
Lebanon 24
28-06-2021
|
11:00
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نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية CNSA احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني مقطع فيديو عن هبوط المركبة Zhuzhong على سطح المريخ.
ويلاحظ في مقطع الفيديو انفتاح مظلة الهبوط وحركة المركبة الجوالة على سطح الكوكب الأحمر.
ويذكر أن مهمة Tianwen 1 كانت قد أطلقت في 23 تموز 2020، وفي 15 أيار الماضي هبطت المركبة المريخية مع منصة هبوطها على سطح الكوكب الأحمر.
والمهمة الأساسية لهذه البعثة، هي البحث عن علامات محتملة للحياة على كوكب المريخ، وما إذا كانت الظروف على الكوكب ستتغير مستقبلا وتصبح ملائمة لحياة البشر.
المصدر: روسيا اليوم
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