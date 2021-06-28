تكنولوجيا وعلوم

تحسين أداء بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون

Lebanon 24
28-06-2021 | 14:00
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يواجه مستخدمو آيفون مشكلة في استخدام بصمة الوجه مع الكمامة، وهذا لأن المستشعر لا يقرأ الكمامة جيدًا.

ويمثل هذا الأمر إزعاجًا للمستخدمين خاصة مع وباء كورونا، ولذلك أطلقت آبل تحديثا لتستخدم الساعة بدلًا من بصمة الوجه.

ولكن ماذا إن لم تكن تمتلك ساعة ذكية من آبل؟ هذا ما نقدمه لكم في مقالنا.

استخدام بصمة الوجه مع الكمامة دون الحاجة للساعة:

لا تعمل هذه الطريقة بنسبة 100% في جميع الحالات، ولكن هي أفضل من استخدام رمز الأمان في كل مرة مع الكمامة.

وتعمل هذه الطريقة عبر فكرة بسيطة، حيث تدخل بصمة وجهك في الهاتف وأنت ترتدي نصف الكمامة.

وبعد ذلك تستخدم المظهر البديل في بصمة الوجه وأنت ترتدي النصف الثاني من الكمامة. وهذا يعني أن تقوم بتبديل نصف الكمامة على وجهك.

وتوفر آبل خاصية المظهر البديل كطريقة لإدخال وجه ثاني في قاعدة بصمة الوجه ولها استخدامات أخرى.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخدام بصمة الوجه مع الكمامة:

توجه إلى قائمة الإعدادات ثم بصمة الوجه وكلمة المرور، ثم اختر إعادة تهيئة بصمة الوجه في البداية، وبعد ذلك قم بوضع الكمامة على نصف وجهك فقط كما ترى في الصورة.

ثم أكمل إعداد بصمة الوجه كما يخبرك الهاتف.

وبعد ذلك عد إلى قائمة الإعدادات ولكن قم باختيار المظهر البديل، ثم قم بإعداده وأنت تضع نصف القناع على نصف وجهك الآخر.

قد يخبرك الهاتف بأن وجهك غير واضح، قم بتحريك الكمامة شيئًا بسيطًا حتى تعمل البصمة بشكل جيد.

ويجب أن تعمل بصمة الوجه بشكل جيد الآن مع الكمامة، ولكن تستطيع إضافة وجهك وأنت ترتدي الكمامة بالكامل في المظهر البديل.

وقد تواصلت آبل مع صحيفة Wall Street Journal وهي المسؤولة عن كشف هذه الطريقة، وقالت: "تم تصميم بصمة الوجه لتعمل بعد رؤية عينيك وأنفك وفمك، ولكن إن كانت هذه الملامح غير واضحة فإن البصمة لن تعمل بشكل جيد، ويستطيع من يرتدون الكمامات فتح هواتفهم عبر كلمة المرور".
ولكن الطرق التي تعرضها آبل لاستخدام الهاتف أثناء ارتداء الكمامة غير عملية.

ويجب أن تهتم بعدم تلويث هاتفك أثناء تواجدك خارج المنزل.

كما أن استخدام ساعة آبل الذكية في كل مرة تفتح هاتفك فيها أمر غير عملي، بالإضافة لأن أغلب مستخدمي آيفون لا يمتلكونها.
 
(العربية)
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