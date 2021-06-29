تكنولوجيا وعلوم

اليابان بصدد إطلاق مسبار إلى قمر المريخ

Lebanon 24
29-06-2021 | 08:00
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تعتزم الوكالة الفضائية اليابانية أن تطلق عام 2024 مسبارا فضائيا إلى قمر المريخ فوبوس.

أفاد بذلك الثلاثاء 29حزيران التلفزيون الاجتماعي الياباني.

ويشار إلى أن العلماء اليابانيين يخططون لأن يحصلوا في إطار تلك البعثة الفضائية على عينات من صخور قمر المريخ.

وقال التلفزيون إن مبادرة إطلاق المسبار إلى فوبوس بُحثت في اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بتطوير القطاع الفضائي الياباني والذي شارك فيه رئيس الوزراء بنفسه.

جدير بالذكر أن روسيا، هي كذلك، سبق لها أن حققت محاولة إطلاق مسبار فضائي إلى فوبوس، إلا أنها باءت بالفشل لعجز الصاروخ الروسي عن إيصال المسبار إلى مدار الأرض.

يذكر أن اليابان تطوّر بنشاط برنامجها الخاص بدراسة الفضاء البعيد. وقد نجحت الكبسولة التابعة لمسبار "هايابوسا – 2" ( الصقر – 2)  الياباني الفضائي في ديسمبر عام 2020  في نقل عينات من تربة كويكب ريوغو إلى الأرض. ويتوقع أن يهبط مسبار "هايابوسا – 2" في يوليو عام 2031 على سطح كويكب آخر حيث يجمع عينات من تربته  قد تتضمن جزيئات الماء والمواد العضوية.
المصدر: روسيا اليوم
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