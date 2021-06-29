تكنولوجيا وعلوم

ميزة انتظرها الملايين في "واتس آب"

Lebanon 24
29-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-838013-637605903753895825.jpg
Doc-P-838013-637605903753895825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن موقع WABetainfo أن تطبيق "واتس آب" حصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.

وتبعًا للموقع فإن بعض مستخدمي تطبيق "واتس آب" بات بإمكانهم الاستفادة من ميزة الوصول إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت، لكن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار على بعض الأجهزة حاليًّا.

والمهم في هذه الميزة أنه وبمجرد تحميل التطبيق في الأجهزة وربطها بحساب واحد سيتمكن المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلًا ودون أن  يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه الحساب على "واتس آب" أولا، ومن دون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت.
 
وتختبر هذه الميزة  حاليًّا بالنسخة التجربية رقم 2.21.14.1  لتطبيق "واتس آب" عبر أجهزة أندرويد، ومن المفترض أن تصل إلى أنواع أخرى من الأجهزة لاحقًا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مراسلات المستخدمين بعد تطبيق الميزة ستبقى مشفّرة باستخدام خوارزميات "واتس آب".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-06-29
11:00 | 2021-06-29
08:00 | 2021-06-29
05:00 | 2021-06-29
02:00 | 2021-06-29
16:00 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website