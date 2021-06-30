تكنولوجيا وعلوم

كمامة تُشخص إصابتك بكورونا بتغير لونها.. شاهدوا كيف يعمل الابتكار المذهل (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2021 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور باحثون من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أقنعة وجه قادرة على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا داخل أنفاس المريض في غضون 90 دقيقة، وفي الوقت ذاته بمستويات دقة عالية مماثلة لاختبارات التشخيص القياسية القائمة على الحمض النووي، مثل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" داخل المختبرات.
وتمكن الباحثون من تقليص مختبر تشخيصي كامل داخل مستشعر صغير قائم على البيولوجيا الاصطناعية، تم دمجه داخل أنسجة القناع المصنوع منها، إذ يتغير لونه من الداخل عند اكتشاف جزيئات فيروس كورونا في أنفاس المريض، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.
ونجح الباحثون، الذين عملوا لسنوات على إيجاد تقنية متطورة قادرة على اكتشاف فيروسات مثل الإيبولا وزيكا، في استخدام ما يعرف بتقنية التجفيف بالتجميد، إذ يتم تضمين الماء داخل القناع، وبضغطة زر واحدة، يتم تشغيله وينشر القناع الماء على المستشعر، وبمجرد تفاعل الماء وتقنية التجفيف بالتجميد، تُخلق سلسلة تفاعلات كيماوية، لتكتشف وجود جزئيات كورونا في نفس المريض.
وقال الباحثون إن القناع يُعد بمثابة أول اختبار يمكن أن يعطي نتائج بدقة عالية مثل الاختبار القياسي، ولكن في درجة حرارة الغرفة، كما اختبر الباحثون أيضاً كيفية دمج هذا النوع من التكنولوجيا داخل الملابس.
ويأمل الباحثون في دمج هذه المستشعرات الحيوية القابلة للبرمجة داخل معاطف الأطباء والعاملين في مجال الصحة وكذلك الملابس الأخرى، لتوفير الكشف أثناء التنقل عن المواد الخطرة بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والسموم والعوامل الكيماوية الأخرى.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-06-30
16:00 | 2021-06-29
14:00 | 2021-06-29
11:00 | 2021-06-29
08:00 | 2021-06-29
05:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website