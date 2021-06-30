تكنولوجيا وعلوم

شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!

Lebanon 24
30-06-2021 | 08:00
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أعلنت شركة "Xiaomi" الصينية عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد "Redmi Note 10S" الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية لهذا العام وأكثرها منافسة من حيث السعر يبدا من 187 يورو تقريباً.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، يأتي الجهاز بهيكل مضاد للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (160.5/74.5/8.3) ملم، ووزنه 178.8 غ، وجهز الهيكل بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1100 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج "Mediatek Helio G95" ثماني النوى، ومعالج رسوميات "Mali-G76 MC4"، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".
 
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه.
 
وحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ورغم مواصفاته المميزة سيطرح هذا الهاتف في الأسواق العالمية بأسعار منافسة تبدأ من 187 يورو تقريباً.

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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