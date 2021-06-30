تكنولوجيا وعلوم

مسبار "الأمل" يلتقط أول صورة للشفق المتخفي على المريخ

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:00
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يوم الأربعاء، تمكن مسبار الأمل؛ وهو أول مسبار عربي إسلامي، من تصوير ظاهرة الشفق المتخفي على كوكب المريخ.
 
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على تويتر: "فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق" صدق الله العظيم ..لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية".

وتحدث ظاهرة الشفق المنفصل حول كوكب المريخ، عند تصادم الذرات المشحونة، المنبعثة من الشمس، مع ذرات الغازات المختلفة في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.
وفي شباط الماضي، وضعت الإمارات العربية المتحدة، مسبار "الأمل" في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
 
وفي الشهر نفسه، أرسل مسبار "الأمل"، أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلو متر عن سطح الكوكب الأحمر.

وأظهرت الصورة التي التقطت عند شروق الشمس بركان "أوليمبوس مؤنس"، الذي يعد أكبر بركان على كوكب المريخ وأكبر بركان في المجموعة الشمسية.

ويستخدم المسبار ثلاث أدوات علمية لمراقبة الغلاف الجوي للمريخ، ومن المتوقع أن يبدأ بإرسال المعلومات إلى الأرض في أيلول 2021.
 
 
 
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