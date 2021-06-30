27
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ضجة "هدم الكعبة".. فورتنايت توضح آلية اللعب
Lebanon 24
30-06-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الفريق القائم على إدارة لعبة "فورتنايت" الشهيرة توضيحا يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن تضمينها تحديثا يجبر اللاعبين على دخول الحرم المكي وقتل المصلين ثم هدم الكعبة.
وقال الفريق في تدوينة على صفحته المخصصة للشرق الأوسط في فيسبوك، إن "المحتوى المشار إليه كان عبارة عن جزيرة من صنع لاعب في الوضع الإبداعي "Creative"، حيث لا يمكنك في الجزيرة تدمير الكعبة المشرفة".
وأضاف "نود التأكيد على أن فريقنا يحترم كل الأديان ونعمل بشكل مقرب مع صانعي المحتوى باللعبة من لاعبينا من أجل توفير تجربة لعب آمنة لكل لاعبينا".
وكان مركز الأزهر للفتوى، في مصر حذر، الثلاثاء، من بعض الألعاب الإلكترونية التي وصفها بأنها " تخطف عقول الشباب"، مسميا خاصة لعبة "فورتنايت".
وعزا المركز تحذيره "لما احتوت عليه لعبة فورتنايت من تجسيد لهدم الكعبة الشريفة أو العبث بها، الأمرُ الذي يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا، ويشوش مفاهيمهم وهويتهم، ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم".
وأفادت تقارير صحفية، وتغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن شركة "إيبيك غيمز" المطورة للعبة أقدمت على تضمين تحديث يجبر اللاعبين على دخول الحرم المكي وقتل المصلين ثم هدم الكعبة للتزود بالأسلحة من داخلها، بعد ضرب حوائطها بفأس أو مطرقة حديدية لاستكمال اللعب والدخول في مراحل متقدمة بعد تنفيذ المطلوب.
وهذا التحذير من اللعبة، المثيرة للجدل، ليس الأول من نوعه، فقد قرر مجلس النواب العراقي في أبريل 2019، حظر الألعاب الإلكترونية "المحرضة على العنف" ومن بينها ألعاب بوبجي وفورتنايت والحوت الأزرق، "لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي".
وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين، على أن يفوز الشخص الذي يصمد حتى النهاية.
واستطاعت لعبة "فورتنايت" الإلكترونية تحقيق مبيعات تجاوزت 1.8 مليار دولار خلال العام 2019، وهي أقل بنسبة 25 في المئة عما كانت عليه في 2018.
الأكثر قراءة
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
Lebanon 24
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
05:32 | 2021-06-30
30/06/2021 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
04:53 | 2021-06-30
30/06/2021 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعود إلى الساحة اللبنانية!
Lebanon 24
السعودية تعود إلى الساحة اللبنانية!
02:34 | 2021-06-30
30/06/2021 02:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
05:30 | 2021-06-30
30/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
03:00 | 2021-06-30
30/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-06-30
مسبار "الأمل" يلتقط أول صورة للشفق المتخفي على المريخ
11:00 | 2021-06-30
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
08:00 | 2021-06-30
شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!
05:00 | 2021-06-30
أول جهاز بالعالم لخسارة الوزن.. هل سمعتكم بـ"قفل الأسنان"؟ (فيديو)
02:00 | 2021-06-30
كمامة تُشخص إصابتك بكورونا بتغير لونها.. شاهدوا كيف يعمل الابتكار المذهل (فيديو)
16:00 | 2021-06-29
ما المميز في أحد أشهر هواتف هواوي لهذا العام؟
فيديو
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 02:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
08:00 | 2021-06-30
01/07/2021 02:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!
08:00 | 2021-06-30
01/07/2021 02:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact