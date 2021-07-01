تكنولوجيا وعلوم

لهذا السبب لا تفرّغ بطارية هاتفك بشكل كامل!

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:00
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قد تعتقد أن شحن الهاتف 100% أو حتى استعماله حتى آخر نفس شيء طبيعي لا يؤذي جهازك الذكي، لكن الواقع معاكس تماما، فتلك العادات تضر ببطارية الهاتف وتقصر عمرها.

فقد كشف رئيس توجيه مشروع مركز البنية التحتية للطاقة EnergyNet التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية الروسية بوريس بوكاريف، أن الشحن والتفريغ الكامل للهاتف الذكي يقصر من عمر البطارية، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنك".

وأوضح بوكاريف "أن شحن الهاتف بنسبة 100% مثل تفريغه بالكامل يقصر عمر البطارية، معتبرا أن نصيحة الشركة المصنعة بتفريغ الهاتف الذكي بالكامل ثم شحنه بنسبة 100% مجرد حيلة تسويقية.

كما بين الخبير الروسي أن "عمر البطارية يعتمد على دورات الشحن؛ فدورة الشحن الواحدة تعني شحن ما يصل إلى 90-100% من سعة البطارية. فيما تم تصميم الهواتف الذكية في المتوسط لـ300-500 دورة شحن، وبعد ذلك ستتدهور حالة البطارية ببطء".

إلا أنه أوضح أنه في حال "وجد عداد كهرباء من مرحلتين أو ثلاث مراحل، فيمكن حينها شحن الهواتف والأدوات الأخرى طوال الليل". وتابع "يمكنك ترك الهاتف الذكي يشحن طوال الليل بأمان.. لن يكون هناك أي ضرر للبطارية وأجزاء أخرى من الجهاز، أنه عندما يكون الهاتف مشحونًا بالكامل سيتوقف عن التزود بالتيار من تلقاء نفسه".
المصدر: العربية
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