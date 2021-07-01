28
o
بيروت
38
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تيليغرام تطلق محادثات الفيديو الجماعية
Lebanon 24
01-07-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة تيليغرام أن التحديث الأخير للتطبيق سيتيح للمستخدمين خاصية محادثات الفيديو الجماعية، ويأتي هذا الإعلان متأخراً بعد أكثر من عام على إعلانها قرب إطلاق هذه الخدمة.
وحسب الإعلان فإن هذه الخاصية ستكون متاحة لمستخدمي التيليغرام على أي جهاز، سواء كان آيفون أو أندرويد أو جهاز كمبيوتر.
ولكن تأتي هذه الخاصية بشكل مختلف عن غيرها، حيث تتيح اتصال فيديو لثلاثين مشاركاً كحد أقصى، مع إمكانية أن يكون هناك في نفس الغرفة عدد لا محدود من المشاركين صوتياً. هذه الخاصية قد تكون مناسبة للفعاليات التي يكون فيها مجموعة محددة من المتحدثين التي تستهدف عدداً لا محدوداً من الجمهور.
ومع ذلك أعلنت الشركة أنه سترفع السقف لأكثر من ثلاثين مشاركاً فور تمكنها من ذلك.
وأعلنت الشركة عن بعض الميزات الخاصة بهذه المكالمات الجماعية، منها إمكانية تثبيت اتصال فيديو ليكن هو الفيديو الرئيسي الذي يظهر للجميع، كما يمكن لأي مشارك مشاركة شاشة كمبيوتره أيضاً بالإضافة إلى اتصاله بالفيديو.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
Lebanon 24
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
05:32 | 2021-06-30
30/06/2021 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
04:53 | 2021-06-30
30/06/2021 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
05:30 | 2021-06-30
30/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
03:00 | 2021-06-30
30/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-06-30
ضجة "هدم الكعبة".. فورتنايت توضح آلية اللعب
14:00 | 2021-06-30
مسبار "الأمل" يلتقط أول صورة للشفق المتخفي على المريخ
11:00 | 2021-06-30
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
08:00 | 2021-06-30
شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!
05:00 | 2021-06-30
أول جهاز بالعالم لخسارة الوزن.. هل سمعتكم بـ"قفل الأسنان"؟ (فيديو)
02:00 | 2021-06-30
كمامة تُشخص إصابتك بكورونا بتغير لونها.. شاهدوا كيف يعمل الابتكار المذهل (فيديو)
فيديو
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 09:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 09:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
08:00 | 2021-06-30
01/07/2021 09:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact