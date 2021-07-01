تكنولوجيا وعلوم

"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2021 | 18:00
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أعلن وكلاء شركة فولكس فاغن أن سيارات Passat بنسخة Alltrack الجديدة ستظهر في العديد من أسواق العالم قريبا.

وصممت سيارة Passat Alltrack بنسختها الأحدث لتكون سيارة عائلية مريحة بامتياز، إذ حصلت على هياكل ستيشن بطول 4 أمتار و80 سنتيمترا ما أكسب قمرتها مساحات واسعة، وجهزت بصندوق أمتعة خلفي كبير بسعة 639 ليتر يمكن زيادة سعته لـ 1769 ليترا بعد طي الصف الخلفي من المقاعد.

ويمكن لهذه المركبة السير بسلاسة على مختلف أنواع الطرق حتى الوعرة منها بفضل هيكلها الذي يرتفع عن الأرض 174 ملم، وعجلاتها العريضة بمقاس 18 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على العديد من عناصر الراحة والرفاهية، إذ زودت بمقاعد جلدية تتسع لخمسة ركاب يمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة كهربائية، كما جهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، وجهزت القمرة أيضا بأنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها من قبل الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.

وزودت فولكس فاغن هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة لمسية متطورة، وواجهات لمسية على واجهة القيادة للتحكم بالمكييف وأنظمة الصوت، كما جهزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 220 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
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