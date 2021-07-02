من نساء ميركوري 13.. رائدة حُرمت من الفضاء تحقق حلمها بعمر الـ82 عاماً (صور)

اختار جيف بيزوس، مؤسس شركة "بلو أوريجين"، رائدة فضاء بارزة عمرها 82 عاماً ولم يسمح لها بالسفر في الماضي إلى الفضاء بسبب جنسها، لمشاركته رحلته الفضائية المقررة هذا الشهر.

وأعلنت الشركة أن والي فانك ستكون على متن رحلة الإطلاق المقررة في 20 تموز من ويست تكساس، لكبسولة ستطفو في الفضاء لمدة 10 دقائق "كضيفة شرف".



وستنضم فانك لبيزوس وشقيقه والفائز بمزاد خيري ليكونوا أول أفراد يسافرون على متن الصاروخ "نيو شيبارد".

وفانك من بين ما أطلق عليهن "نساء ميركيوري 13" اللواتي تدربن ليصبحن رائدات فضاء في الستينيات من القرن الماضي لكن لم يسمح لهن بالسفر إلى الفضاء ولا حتى الانضمام إلى رواد وكالة "ناسا" لأنهن نساء. وفي ذلك الوقت، كان كل رواد فضاء "ناسا" من طياري الاختبار في الجيش ومن الذكور.



وبعمر 82 عاماً، ستصبح فانك أكبر شخص يذهب إلى الفضاء. وستتغلب بذلك على الراحل جون غلين، الذي كسر الرقم القياسي بعمر 77 عاماً عندما ذهب على متن المركبة "ديسكفري" في 1998 إلى الفضاء.



وكتب بيزوس في منشور على "إنستغرام" عن فانك: "لم ينتظر أحد أطول منها. لقد حان الوقت. مرحبا بك في الطاقم، والي. نحن متحمسون لأنك ستسافرين معنا في 20 تموز كضيفة شرف لدينا".



وكانت فانك طيارة ومدربة طيران سابقة، وأول مفتشة طيران في هيئة الطيران الفيدرالية وأول محققة لسلامة الطيران الجوي لدى هيئة سلامة النقل الوطنية في الولايات المتحدة.