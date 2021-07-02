الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.. ميزة جديدة من "واتساب"!

أصبح بإمكان كثيرين الآن مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لمرة واحدة، في ميزة كان يترقّبها المستخدمون حول العالم.ولا تزال الخدمة الجديدة في مرحلة الاختبار حتى الآن، كونها تحت الرصد في النسخة التجريبية من "واتساب" المعروفة بـ"بيتا".ويسعى "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك"، إلى تعميم هذه الخدمة على كل مستخدميه حول العالم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.5 مليار نسمة.والخاصية الجديدة باختصار، تسمح للصور والفيديوهات بأن تختفي من تلقاء نفسها لدى المستقبل في "واتساب" بعد فترة وجيزة من الزمن، وشرط ذلك أن يشاهدها المستقبل لمرة واحدة فقط.