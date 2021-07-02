"كاسبرسكي لاب" تقدم هاتفا لا يمكن اختراقه!

قال يفغيني كاسبرسكي رئيس "كاسبرسكي لاب"، إن مؤسسته تنفذ حاليا الاستخدام التجريبي لجهاز اتصال متنقل آمن يعتمد على KasperskyOS.

وذكر أن هذه المنصة المخصصة للقطاع الصناعي وللشركات، ستطرح للاستخدام التجاري في الخريف المقبل.

وأضاف: "هذا ليس هاتفا بالمعنى المعتاد للكلمة، أي لن تكون هناك موسيقى أو أي شبكات اجتماعية أو إضافات "ممتعة" أخرى.

وشدد الخبير الروسي على أن "الهاتف في الوقت الراهن لم يعد جهازا للاتصال فقط، بل هو جهاز شخصي يربط صاحبه بالعالم. ويمكن القول إن جهازنا هو أكثر من مجرد وسيلة اتصال، فهو منصة آمنة متنقلة محمولة تعتمد على KasperskyOS لكي تستخدم في القطاع الصناعي والشركات".

وفي نفس الوقت، يمكن عبر هذا الجهاز الاتصال الهاتفي وفيه إنترنت وماسنجر، وبريد، ومكتب، لكن كل هذه الخدمات ستكون محدودة للغاية حتى لا ينتهك مفهوم الأمان.

وتابع كاسبرسكي: "لن أكشف بالتحديد الدقيق المشترين الذين سيحصلون على أجهزتنا المحمولة الآمنة هذا الخريف. وفقط سأقول أن القائمة ستضم شركات كبيرة وعملاقة، لأنها بحاجة إليها حتى يضمن موظفوها الوصول الآمن إلى البنية التحتية والمعلومات السرية".

يشار إلى إن "كاسبرسكي لاب"، هي شركة متخصصة في أمن الحواسيب. تقدم حلولا وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات. مقرها الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو. ولها مكاتب إقليمية في الصين، اليابان، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، كوريا، بولندا، رومانيا، وهولندا.