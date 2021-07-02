يمكنك تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10... هذا ما يجب ان تعرفه





وقد ركزت مايكروسوفت في إعلانها عن ويندوز 11 على هذه الخاصية تحديدًا، ولكن هي ليست خاصية جديدة وكانت متاحة لويندوز 10.



وتعمل هذه الخاصية في ويندوز 10 فقط مع هواتف سامسونغ، وكانت مايكروسوفت تعد بأن تجعل الخاصية متاحة لجميع هواتف أندرويد.



طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10

تعمل هذه الخاصية بطريقة مختلفة عن مثيلتها في ويندوز 11، حيث تسمح لك هنا باستخدام تطبيقات أندرويد عبر هاتف سامسونغ.



ولذلك تحتاج إلى تثبيت التطبيق أولًا على هاتف سامسونغ الخاص بك، وبعد ذلك تشغيله عبر التطبيق المرافق للهاتف على ويندوز 10.



ويمكنك الوصول إلى هذه التطبيقات عبر قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام لويندوز 10. لا يعرف الكثيرون أنك تستطيع تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 دون الحاجة لاستخدام أي محاكٍ، وذلك مثل ويندوز 11.وقد ركزت مايكروسوفت في إعلانها عن ويندوز 11 على هذه الخاصية تحديدًا، ولكن هي ليست خاصية جديدة وكانت متاحة لويندوز 10.وتعمل هذه الخاصية في ويندوز 10 فقط مع هواتف سامسونغ، وكانت مايكروسوفت تعد بأن تجعل الخاصية متاحة لجميع هواتف أندرويد.طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10تعمل هذه الخاصية بطريقة مختلفة عن مثيلتها في ويندوز 11، حيث تسمح لك هنا باستخدام تطبيقات أندرويد عبر هاتف سامسونغ.ولذلك تحتاج إلى تثبيت التطبيق أولًا على هاتف سامسونغ الخاص بك، وبعد ذلك تشغيله عبر التطبيق المرافق للهاتف على ويندوز 10.ويمكنك الوصول إلى هذه التطبيقات عبر قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام لويندوز 10.

وتحتاج إلى تثبيت أحدث نسخة من ويندوز 10 بالإضافة إلى تطبيق مرافق الهاتف Your Phone ونظام أندرويد أحدث من 9.0، بالإضافة لكون الجهازين على نفس شبكة الإنترنت.

وبعد ذلك قم بتشغيل تطبيق مرافق الهاتف على الحاسب حتى تظهر لك هذه الرسالة:

ويمكنك تثبيت التطبيق على هاتفك عبر غوغل بلاي أو عبر مسح الكود الذي يظهر أمامك على الشاشة باستخدام كاميرا الهاتف.



وبعد ذلك قم بالسماح بالاتصال بين التطبيقين عبر الضغط على زر Allow



كما يجب أن تعطي التطبيق جميع الصلاحيات للوصول إلى المكالمات عبر هاتفك والصور والرسائل النصية أيضًا.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة التطبيقات الموجودة في القائمة اليسرى في الشاشة ثم اختيار التطبيق الذي ترغب في تشغيله ليفتح في نافذة بمفرده.

كما يمكنك الضغط بزر الفأرة الأيمن على التطبيق حتى تقوم بتثبيته في قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام.



وتعمل هذه الخاصية مع جميع هواتف سامسونغ الرائدة والمتوسطة أيضًا، على الرغم من أن صفحة الدعم لا تضم إلا الهواتف الرائدة.

كذلك يعمل التطبيق بشكل عام مع جميع هواتف أندرويد، ولكن امكانية استخدام التطبيقات حصرية لهواتف سامسونغ فقط.



ويمكنك أيضًا عبر التطبيق عكس شاشة الهاتف والوصول إليها على الحاسوب، واستخدامها كأنك تستخدم الهاتف مباشرةً.



ما الذي تغير في ويندوز 11؟

تغيرت طريقة دعم التطبيقات على ويندوز 11، فبدلًا من دعم هواتف سامسونغ فقط والحاجة لتثبيت التطبيق على الهاتف قبل استخدامه.



أصبح يمكنك استخدام التطبيق مباشرةً من نظام ويندوز 11، وتثبيته على الحاسوب دون الحاجة لتثبيته على الهاتف.



وهذا يعني أنك تستطيع استخدام حساب مختلف لنفس التطبيق على الهاتف والحاسوب معًا، وكأن الحاسوب أصبح هاتفًا.

(العربية)