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تكنولوجيا وعلوم
خطوة جديدة من "تيك توك" قريباً: يمكنكم نشر مقاطع مدتها 3 دقائق
Lebanon 24
03-07-2021
|
11:00
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يعمل "تيك توك" على إضفاء تغيير جوهري في تطبيق مشاركة المقاطع المصوّرة، حيث قد يزيد الحد الأقصى لمقاطع الفيديو على نظامه الأساسي من دقيقة واحدة إلى ثلاث.
وفي إحدى المدونات، قال مدير المنتج، درو كيرشوف، إن التغيير سيسمح بـ "إغناء المحتوى وجعله أكثر ترفيهاً".
وكان تيك توك يتميز عن المنصات الأخرى بالقيود المفروضة على وقت الفيديو منذ إطلاقه عام 2018، إلّا أنّ التغيير سيأتي لجميع المستخدمين "خلال الأسابيع المقبلة".
من جهة أخرى، بعارض البعض هذه الفكرة على اعتبار أنّ المنصة تخسر ميزتها، وتقول كيرا ستيوارت: "السبب وراء نجاح تيك توك هو أنه يستفيد من فترات الانتباه القصيرة لدى البشر. يمكنك الحصول على محتوى وترفيه مختلفين جداً في فترة زمنية قصيرة". وأضافت في حديثها لموقع "بي بي سي": "أشعر أن ثلاث دقائق ستغير التطبيق بشكل جذري".
ويُفيد منشور في مدونة تيك توك إلى أنّ التغيير آتٍ لأن بعض المستخدمين سيرغبون بالمزيد من الوقت للمقاطع المصورة، ويشير إلى حقيقة أن الكثير من مقاطع الفيديو على النظام الأساسي ينتهي بها الأمر إلى الانقسام إلى أجزاء متعددة على أي حال، ويقول إن هذا من شأنه أن يساعد في ذلك.
ويتابع المنشور "مع مقاطع الفيديو الطويلة، سيكون لدى المبدعين لوحة لإنشاء أنواع جديدة أو موسعة من المحتوى على تيك توك مع مساحة أكبر قليلاً".
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