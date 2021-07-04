"Xiaomi" تكشف عن أحد أفضل حواسبها.. إليكم مواصفاته!





وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews، فإنّ حاسب "Mi Notebook Pro X 15" الجديد يأتي بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك المتين، أبعاده (348,9 × 240,2 × 17,5) ملم، ووزنه 1.9 كلغ.



وجهز الحاسب بشاشة "OLED Super Retina" بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها ممتازة تعادل (3456/2160) بيكسل، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش. أعلنت شركة "Xiaomi" الصينية عن مواصفات حاسبها المحمول الجديد المصمم ليكون من بين أفضل الحواسب من الناحية التقنية.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews، فإنّ حاسب "Mi Notebook Pro X 15" الجديد يأتي بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك المتين، أبعاده (348,9 × 240,2 × 17,5) ملم، ووزنه 1.9 كلغ.وجهز الحاسب بشاشة "OLED Super Retina" بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها ممتازة تعادل (3456/2160) بيكسل، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

وتأتي نسخ هذا الحاسب بمعالجات "процессором Core i7-11370H" بتردد 4.8 غيغاهيرتز، ومعالجات Core i5-11300H بتردد 4.4 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات "NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti" الحديثة.



أما ذواكر الوصول العشوائي فيها فمن نوع "LPDDR4x-4266" تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وجهزت "Xiaomi" هذه الحواسب بكاميرا ويب، ومنافذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB Type-A 3.2 Gen2، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة.







