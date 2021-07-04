تكنولوجيا وعلوم

"وان بلس" تدعم نظام تشغيلها على هواتف "أوبو"

Lebanon 24
04-07-2021 | 08:00
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أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميا دعم نظام تشغيلها "أوكسجين أو إس" على هواتف "أوبو".

ويأتي ذلك، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ضمن خطة الشركتين لدمج أنشطتهما وهواتفهما الذكية مع بعضهما البعض.

وسيتم بموجب الاتفاق دمج نظامي تشغيل "أوكسجين أو إس" الخاص بـ"وان بلس" مع نظام "كولور أو إس" الخاص بـ"أوبو" في نظام واحد.

وسيظل "أوكسجين أو إس" هو نظام التشغيل المعتمد لكافة أجهزة "وان بلس" التي تم إصدارها فعليا حول العالم، فيما سيتم تغييره إلى "كولور أو إس" في الهواتف التي تم إصدارها في الصين.

وستحصل كافة أجهزة "وان بلس" على التحديثات الأمنية المعتادة، ولكنها بهذا الاندماج ستصبح منافسا قويا لشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي تعد أقوى شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم حاليا.

وحتى تنتهي عمليات الدمج الرسمي بين الشركتين، ستعمل "وان بلس" بصورة مستقلة، خاصة وأنهما أعلنا أن الهدف من الاندماج تجميع مواردهما وتبسيط عملياتهما بشكل أفضل، وليس استحواذ شركة على الأخرى.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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