لحفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك.. اتبع هذه الخطوات البسيطة

نصادف أحياناً مقاطع فيديو خلال تصفحنا منصة فيسبوك تشد انتباهنا ونريد مشاهدتها كاملاً ولكن بسبب انشغالنا قد لا نتمكن من ذلك.



وفي هذه الحالة فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو حفظ مقطع الفيديو في جهاز الكمبيوتر أو هاتفك لمشاهدته لاحقاً حتى إذا كان جهازك غير متصل بشبكة الإنترنت.



ويمكنك حفظ مقطع فيديو نشره صديق أو أحد أفراد العائلة عن طريق تنزيله كملف بصيغة MP4 عبر حاسبك أو هاتفك. وللقيام بذلك، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها وفق ما نشر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.



وتبدأ الخطوات بتشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك، ومن ثم النقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل مشغل الفيديو.



إلى ذلك، اضغط على خيار إظهار رابط URL للفيديو من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، ومن بعدها اضغط على رابط URL، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن وحدد خيار نسخ.



وبعد ذلك، افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح ثم الصق رابط URL في شريط العناوين. حفظ مقطع الفيديوويمكنك حفظ مقطع فيديو نشره صديق أو أحد أفراد العائلة عن طريق تنزيله كملف بصيغة MP4 عبر حاسبك أو هاتفك. وللقيام بذلك، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها وفق ما نشر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.وتبدأ الخطوات بتشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك، ومن ثم النقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل مشغل الفيديو.إلى ذلك، اضغط على خيار إظهار رابط URL للفيديو من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، ومن بعدها اضغط على رابط URL، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن وحدد خيار نسخ.وبعد ذلك، افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح ثم الصق رابط URL في شريط العناوين.

أما بعد القيام بهذه الخطوات البسيطة فعليك باستبدال أحرف www بعبارة mbasic ثم اضغط زر الإدخال في لوحة المفاتيح والقيام بالخطوات أدناه.



• اضغط على مقطع الفيديو في الصفحة التي تظهر لك.

• يتم بدء التشغيل التلقائي لمقطع الفيديو في علامة تبويب أخرى.

• في علامة التبويب التي تحتوي على مقطع الفيديو قيد التشغيل، اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن.

• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار حفظ الفيديو باسم.

• قم بتسمية مقطع الفيديو الجديد في مربع الحوار الذي يظهر لك، ومن

• ثم اختر موقع حفظ الملف واضغط على خيار حفظ.



حفظ مقطع فيديو نشرته عبر حسابك في فيسبوك.

وإذا فقدت مقطع الفيديو الأصلي الذي قمت بنشره سابقاً في حسابك عبر فيسبوك، فيمكنك تنزيله مرة أخرى في حاسبك أو هاتفك. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:



• انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي ضمن فيسبوك.

• اضغط على علامة التبويب المزيد.

• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مقاطع الفيديو.



ثم اضغط على خيار مقاطع الفيديو الخاصة بي



• انقر على رمز القلم الموجود في أعلى الجهة اليسرى من الصورة المصغرة للفيديو الذي تريد تنزيله.

• هنا يمكنك اختيار تنزيل مقطع الفيديو بدقة قياسية SD أو دقة عالية HD.

• عندما يظهر مقطع الفيديو في نافذة جديدة، اضغط على النقاط الثلاثة في أسفل الجهة اليمنى من مشغل الفيديو.



ويمكنك تحديد خيار التنزيل في القائمة التي تظهر لك.

حفظ مقطع فيديو فيسبوك في أندرويد أو آيفون

لا تسمح فيسبوك لمستخدميها بتنزيل مقاطع الفيديو عند تصفح الموقع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. ومع ذلك هناك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تتيح لك ذلك. ومن أشهرها Friendly لمستخدمي آيفون وأندرويد.



ولاستخدام التطبيق من أجل حفظ مقاطع الفيديو من فيسبوك، اتبع الخطوات التالية:



• قم بتثبيت التطبيق في هاتفك، وهو متاح مجاناً لمستخدمي آيفون في آب ستور ولمستخدمي أندرويد في غوغل بلاي.

• قم بفتح التطبيق في هاتفك ثم اضغط على خيار إضافة حساب.

• اختر فيسبوك ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

• تصفح منصة فيسبوك عبر التطبيق بدلاً من تطبيق فيسبوك الرسمي.

• عند العثور على مقطع فيديو تريد تنزيله في هاتفك، اضغط على زر التنزيل الموجود في أسفل الجهة اليسرى من المقطع.

• قم بالموافقة على إذن وصول التطبيق إلى معرض الفيديو في الهاتف



ويبدأ تنزيل الفيديو مباشرة في هاتفك.