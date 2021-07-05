من يوتيوب.. إليك نصائح لزيادة عدد المتابعين لقناتك

ولذلك، يجب أن تضع خطة محتوى طويلة الأمد تتركز على المحتوى الذي يرغب متابعو قناتك في مشاهدته.إلا أن هذا لا يعني إهمال الصيحات الحديثة والأمور الطارئة، حيث تساعدك الصيحات الجديدة على الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين في وقت قصير.وعملياً، يعتمد نجاحك في يوتيوب على أمرين لا ينفصلان، وهما جذب المشاهدين الجدد والحفاظ على المتابعين القدامى.التركيز على نوع واحد من المحتوىيمتلئ يوتيوب بالكثير من المقاطع التي تتحدث عن الكثير من الأمور المتنوعة والمختلفة، ولا يجب أن تنجرف للحديث عن كل هذه الأمور.ويعتبر التركيز على المحتوى أحد أهم عوامل النجاح، ويمكنك اختيار نوع المحتوى الذي ترغب في التركيز عليه عبر طريقتين:الأولى: إيجاد محتوى مخصص داخل محتوى عام، مثلًا التحدث عن هواتف آيفون بدلاً من جميع الهواتف.الثانية: التحدث عن محتوى لا يوجد الكثير من المقاطع عنه، ويكون هذا كمحتوى الطبخ الصحي أو الطبخ بميزانية قليلة.ويمكنك استخدام الصيحات الجديدة في نوع المحتوى الخاص بك، ولكن لا تحاول أن تشتت نفسك بتقديم أكثر من نوع أو محتوى عام.شاهد الكثير من المقاطعيمكنك مشاهدة الكثير من المقاطع حول المحتوى الذي ترغب في تقديمه قبل أن تبدأ في تقديم مقاطعك.ولا بأس بأن تقلد أحد القنوات المشهورة قبل التفرد بالمحتوى الخاص بك، حيث يكون من الصعب إنتاج مقاطع فريدة من نوعها في بداية حياتك.ومع هذا، يمكنك أن تستفيد من خبرات من يقدمون نفس المحتوى الذي تفكر في تقديمه، وهذا لأنهم أصبحوا مشهورين في هذا المحتوى.الاهتمام بتسويق نفسك جيداًيجب أن تفكر في قناتك على يوتيوب كأنها شركة تعمل على زيادة حجمها وعدد متابعيها، وهذا يعني أن تهتم بتسويق نفسك وتسويق القناة بشكل جيد، وذلك عبر الإهتمام بالتصميمات والألوان والخطوط التي تستخدمها.ولا يختلف تسويق القناة عن أي عملية تسويق أخرى، إذ يجب أن تضع سياقاً ومظهراً عاماً للقناة، ثم تبدأ بإتباعه في كل موادك التي تستخدمها.الاستمراريةيقع الكثير من صناع المحتوى عبر يوتيوب في خطأ قاتل، وهو الانقطاع عن تقديم المحتوى والمقاطع على فترات طويلة.ويتسبب هذا الانقطاع في خسارة المشاهدين والأهم خسارة ثقتهم في قناتك والمحتوى الذي تقدمه.ولذلك يجب أن تعمل عبر خريطة محتوى طويلة المدى وأن تلتزم بتقديم المحتوى بشكل ثابت وعلى فترات ثابتة.ويمكنك تسجيل مجموعة من المقاطع وتحضيرها بشكل مسبق ثم نشرها على مدار أسابيع أو أشهر كما ترغب، وهذا لا يمنع أن تواكب التطورات الجديدة والصيحات الجديدة التي تهم المتابعين، وفق ما ذكر موقع “aitnews“.