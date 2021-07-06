تكنولوجيا وعلوم

آيفون 13 .. تسريبات جديدة عن ميزاته المرتقبة

Lebanon 24
06-07-2021 | 11:00
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مع أنه ما زال يفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن هاتفآيفون 13 حوالى الشهرين ، الا أن التسريبات عن ميزاته الجديدة لا تتوقف .

وعادة ما تكشف شركة أبل الأمريكية المصنّعة لهذه الهواتف عن النسخ الجديدة من أجهزتها في شهر سبتمبر، إلا أنها أعلنت عن النسخة الماضية في شهر أكتوبر، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن تعود أبل إلى موعدها التقليدي في شهر سبمتبر المقبل , بعد عودة الحياة شيئا فشيئا الى طبيعتها وانتظام العمل، الذي اضطرب السنة الماضية بسبب انتشار الوباء حول العالم .

 التسريبات الجديدة ذكرت أن شركة أبل تسعى إلى استحداث شاحن لاسلكي للهاتف، عبر تقنية “ماغسيف”.
وتعمل هذه التقنية عن طريق حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وإن حرك المستخدم الهاتف أثناء عملية الشحن.

ورغم أن هذة التقنية موجودة في النسخة السابقة من طراز “12”، إلا أنها ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد أقوى مما سبق بكثير ، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هي متوفرة الآن .

كما أن النسخ الأخرى من الهاتف لعام 2021 فسيتم تسميتها “آيفون ميني” و”آيفون برو” و”آيفون برو ماكس”.

أما حجم شاشة الجهاز الحديث من نوع برو ماكس فسيكون 6.7 إنش ، بينما سيكون حجم شاشة “13” 6.1 إنش، وفق موقع “macrumors”.

وكانت تسريبات سابقة ذكرت أن الهاتف الجديد سيشمل ميزات ببطارية بعمر أطول وكاميرات محسنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.

وينتظر ملايين الناس حول العالم هذا الاصدار الجديد من هواتف أبل ، التي غالبا ما تدهش المستخدمين بمزاياها المتطورة .
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