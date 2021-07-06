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تكنولوجيا وعلوم
الكشف عن مزايا "أرخص" هاتف ذكي من "سامسونغ"
Lebanon 24
06-07-2021
|
14:00
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تعتزم شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تقديم هاتفها الذكي الأرخص في فئته.
نشر موقع GSMArena بيانات عن هاتف "سامسونغ غالاكسي A03s".
يحتوي الهاتف على معالج MTK Helio G35 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ويعمل بنظام Android 11.
وسيتم تجهيز الجهاز بماسح لبصمات الأصابع في زر الطاقة ومنفذ USB-C.
هذا ولم يتم الكشف عن تكلفة الهاتف الجديد حتى الآن، لكن يتوقع بأن يكون بسعر رمزي جدًا.
المصدر: سبوتنيك
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